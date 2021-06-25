Advertisements

الكومي: تذكرة مجموعة الصعيد حق اصيل لاهلها

الجمعة 25/يونيو/2021 - 12:44 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements


طالب الاعلامي ايهاب الكومي بحصول اندية الصعيد على حقوقها المشروعة وهو عدم السماح لاندية القاهرة والتي تملك عنصر المال والاستقرار الاداري بالمشاركة في مجموعة الصعيد , فهي بذلك تغتال احلام ابناء الجنوب في وجود ممثل دائم لها في الدوري الممتاز

وتسأل الكومي قائلا باي حق يتواجد نادي ليس من اهل الصعيد في المجموعة الاولى وان ما يحدث يمثل عدوانا على حق اصيل من حقوق اندية الصعيد 

واضاف قائلا  : نحن لسنا ضد فريق مثل الشرقية للدخان فهو فريق يستحق كل التقدير والاحترام ، ولكن قضيتنا هي حقوق تلك الاندية التي تبحث عن حق اصيل لها


https://m.youtube.com/watch?v=0pYHepHY-1s&feature=youtu.be

أخبار تهمك

الزمالك يستهدف التعاقد مع نجم الأهلي

منذ ساعة و 7 دقيقة

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات دور الـ16 في كأس أمم أوروبا

منذ 38 دقيقة

القبض على النائب علاء حسانين لتزعمه عصابة للتنقيب عن الآثار

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يُبعد نجم الأهلي عن مواجهة الترجي

منذ حوالي 10 ساعة

موسيماني يستقر على الدفع بـ"الموهبة" أمام الترجي

منذ حوالي 8 ساعات

خاص.. الأهلي يرحب باحتراف نجمه في حالة واحدة

منذ حوالي 3 ساعات

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي ينهي صفقته الصيفية الأولى

منذ أقل من ساعتين

شوقي غريب يستقر على أسماء الثلاثي الكبار مع المنتخب الاوليمبي

منذ حوالي 9 ساعات

هاني الناظر يكشف الموعد المتوقع لـ الموجة الرابعة من كورونا

منذ أقل من ساعة

الزمالك يجهز مفاجأة سارة لجماهيره خلال ساعات

منذ حوالي 9 ساعات

أحدث ظهور للنجمة الكبيرة فيروز.. والجمهور يعلق "جارة القمر"

منذ أقل من نصف ساعة

تفاصيل تجديد عقد علي معلول مع الأهلي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

خبير مائي يفجر مفاجأة بخصوص احتمالية انهيار سد النهضة لهذا السبب (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة مفاوضات بيراميدز مع فرجاني ساسي

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:19 م

القبض على النائب علاء حسانين لتزعمه عصابة للتنقيب عن الآثار

خبير مائي يفجر مفاجأة بخصوص احتمالية انهيار سد النهضة لهذا السبب (فيديو)

07:40 م

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

12:01 م

الزمالك يستهدف التعاقد مع نجم الأهلي

12:00 ص

شوقي غريب يستقر على أسماء الثلاثي الكبار مع المنتخب الاوليمبي

04:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى