الكومي: تذكرة مجموعة الصعيد حق اصيل لاهلها









طالب الاعلامي ايهاب الكومي بحصول اندية الصعيد على حقوقها المشروعة وهو عدم السماح لاندية القاهرة والتي تملك عنصر المال والاستقرار الاداري بالمشاركة في مجموعة الصعيد , فهي بذلك تغتال احلام ابناء الجنوب في وجود ممثل دائم لها في الدوري الممتاز





وتسأل الكومي قائلا باي حق يتواجد نادي ليس من اهل الصعيد في المجموعة الاولى وان ما يحدث يمثل عدوانا على حق اصيل من حقوق اندية الصعيد





واضاف قائلا : نحن لسنا ضد فريق مثل الشرقية للدخان فهو فريق يستحق كل التقدير والاحترام ، ولكن قضيتنا هي حقوق تلك الاندية التي تبحث عن حق اصيل لها







