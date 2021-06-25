ديانا كرزون تنشر أول صورة لابنتها الصغيرة









شاركت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، جمهورها ومتابعيها صورة ابنتها الصغيرة، وذلك عبر حسابها الرسمى بموقع تداول الصور والفيديوهات انستجرام.حيث نشرت صورة زوجها وهو يحمل طفلتها الصغيرة، وعلقت ديانا كرزون، على الصورة قائلة: «شكراً للجميع على كلامكم الطيب ومشاعركم النبيلة اللي غمرتونا فيها وكنتم جزء من فرحتنا بقدوم طفلتنا الأولى "سلمى".وتابعت "واسمحو لي أشكر #الدكتور_عمر_العمري هذا الانسان الرائع وللكادر الطبي الفخم وهذا الصرح الطبي بكل تفاصيله .. وبنك الخلايا الجذعية BabyCord Jordan - Saving Lives على تخزينهم الخلايا الجذعية لطفلتنا".يأتي ذلك بعدما أعلنت الفنانة ديانا كرزون ولادة طفلتها الأولى من زوجها الإعلامي معاذ العمري، بعد إعلان زواجهما أثناء الحجر الصحي لفيروس كورونا، في سبتمبر الماضي.