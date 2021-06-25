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أسامة ربيع: الكراكة مهاب مميش تبدأ العمل رسميًا خلال 3 أسابيع (فيديو)

الجمعة 25/يونيو/2021 - 02:13 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن كراكة مهاب مميش من أحدث الكراكات الموجودة في الشرق الأوسط، حيث تعمل في أعماق تتراوح من 8 مترات إلى 35 مترًا، وطولها 147.5 متر، ويمكن أن تعمل في القاع الصخري أو الصلب، وهذا لم يكن متوفرًا في أسطول الهيئة سابقًا.

وأشار "ربيع"، خلال لقاء خاص ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أنه جار العمل على اختبارها على أرض الواقع حاليا، لافتا إلى أن خطة تطوير القناة كانت معدة للتطبيق في 2023، ولكنهم عجلوا بها.

وأضافرئيس هيئة قناة السويس، أن كراكة مهاب مميش ستنضم رسميا للعمل بعد 3 أسابيع.

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مهاب مميش قناة السويس أسامة ربيع

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