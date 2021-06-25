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محافظ الإسكندرية يكشف تفاصيل سيارات الشهر العقاري المتنقلة

الجمعة 25/يونيو/2021 - 06:06 ص
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
أمنية فوزي
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قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن وزير العدل شارك اليوم في تطوير قاعات محاكم غرب الإسكندرية.

وأضاف محافظ الإسكندرية، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن وزيرا العدل والتخطيط شاركا اليوم في افتتاح تطوير محكمة سيدي جابر وتسليم سيارات الشهر العقاري المتنقلة.

وأوضح "الشريف"، أن سيارات الشهر العقاري في المحافظة تقدم الخدمات المميكنة بشكل فوري للتسهيل على المواطنين، لافتًا إلى أن وزارات العدل والتخطيط والاتصالات قامت بالتنسيق في سبيل توفير سيارات الشهر العقاري المتنقلة.

وأكد أن وزارات وجهات الدولة المعنية تقوم بالتنسيق المتواصل فيما بينها لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفت محافظ الإسكندرية، إلى أن تنفيذ فتح الشواطئ الخاصة والعامة وفقًا للإجراءات الاحترازية تسير بشكل جيد جدًا.

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