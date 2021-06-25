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وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج (فيديو)

الجمعة 25/يونيو/2021 - 03:59 ص
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم
شيماء حسن
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كشفت السفيرة نبيلة مكرم، عن التفاصيل المتعلقة بصدور قانون صندوق رعاية المصريين في الخارج، وهو يستهدف شريحة من العمال العاملين في دول الخليج.

وقالت "مكرم" في حوارها ببرنامج"بتوقيت القاهرة" المذاع على فضائية "بي بي سي" إن القانون يتعلق بمسائل شحن الجثمانين والتعويض في حالة الوفاة أو الإصابة وتوفير الحماية المطلوبة وغيرها من متطلبات العمالة المصرية في الخليج.

وأشارت إلى أنه يجري حاليًا العمل على هذا القانون في مجلس النواب، وبمجرد الانتهاء منه سيتم إحالته إلى مجلس النواب تمهيدًا لصدوره.

وفي سياق منفصل أشادت بنموذج ليلى بنس، أحد أكبر المستشارات المالية في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعمل في أكثر من مبادرة تابعة لوزارة الهجرة والتي تتمثل في المبادرة الرئاسية لحياة كريمة، مصر تستطيع بالتاء المربوطة، ست بـ100 راجل واتكلم عربي التي تمثلها ابنتها سارة التي شاركت في المبادرة وتحفز الشباب في مثل عمرها على الحديث بالعربية ومبادرة أصلك الطيب وهي مبادرات كثيرة ولكنها تخص شرائح كثيرة من المصريين في الخارج.

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