وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج (فيديو)

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، عن التفاصيل المتعلقة بصدور قانون صندوق رعاية المصريين في الخارج، وهو يستهدف شريحة من العمال العاملين في دول الخليج.





وقالت "مكرم" في حوارها ببرنامج"بتوقيت القاهرة" المذاع على فضائية "بي بي سي" إن القانون يتعلق بمسائل شحن الجثمانين والتعويض في حالة الوفاة أو الإصابة وتوفير الحماية المطلوبة وغيرها من متطلبات العمالة المصرية في الخليج.





وأشارت إلى أنه يجري حاليًا العمل على هذا القانون في مجلس النواب، وبمجرد الانتهاء منه سيتم إحالته إلى مجلس النواب تمهيدًا لصدوره.



