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تعرف على موعد مباراة البرازيل والإكوادور في بطولة كوبا أمريكا

الجمعة 25/يونيو/2021 - 12:59 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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يستقبل ستاد أولمبيكو بيدرو مباراة هامة و قوية تجمع بين المنتخب الأول للبرازيل ونظيرة الإكوادور ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى في بطولة كوبا أمريكا.

يتصدر منتخب البرازيل المجموعة برصيد 9 نقاط بعد تحقيقة العلامة الكاملة في ثلاث مباريات، بينما يحتل الإكوادور الرابع برصيد نقطتين جمعهم خلال ثلاث مباريات.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة، يوم الأحد المقبل الموافق 27 من الشهر الجاري.

وتذاع المباراة بين الفريقين عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة كوبا أمريكا هذا الموسم.

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