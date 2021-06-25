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الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

الجمعة 25/يونيو/2021 - 01:01 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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قررت لجنة التخطيط في النادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، بالتنسيق مع محمود الخطيب، رئيس النادي، والجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول، تأجيل البت في عرض الحزم السعودي لضم حسين الشحات، لاعب الفريق، لحين الانتهاء من دوري أبطال إفريقيا.

وكان الشحات تلقي عرضا من أحد الوكلاء للانضمام إلى الفريق السعودي الصاعد حديثا لدوري المحترفين للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل.

وكشف مصدر مسئول داخل النادى الأهلى،  أن إدارة نادي الحزم السعودي اتفقت على إرسال عرض رسمي إلى الأهلي عقب انتهاء الموسم الكروي في مصر، للتفاوض حول ضم اللاعب حال موافقة الأهلي على رحيله بناء على قرار موسيماني.

ويتعرض حسين الشحات لانتقادات كثيرة من حين لآخر من قبل جماهير النادي الأهلي في ظل تراجع مستواه وعدم ظهوره بالشكل المأمول في كثير من المباريات، مما جعل الجمهور ينقلب على المدير الفني في كثير من الأحيان بسبب إشراك اللاعب بشكل أساسي في أغلب المباريات.

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