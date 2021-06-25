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أصالة تطرح أغنيتها الجديدة "بنحبك"

الجمعة 25/يونيو/2021 - 01:50 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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طرحت المطربة أصالة أغنيتها الجديدة “بنحبك" عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

ووجهت أصالة، رسالة إلى مصر من خلال نشر البرومو الخاص بالأغنية عبر حساباتها الرسمية على السوشيال ميديا.

يذكر أن أصالة شاركت في موسم رمضان الماضي من خلال غناء تتر مسلسل "قصر النيل"، وهو من بطولة دينا الشربيني، ريهام عبد الغفور، أحمد مجدي، مريم الخشت، أحمد خالد صالح، صلاح عبد الله، ناردين فرج، صبري فواز وغيرهم نخبة من النجوم. 

المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد الملك ومن إخراج خالد مرعي. تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي حول جريمة قتل والبحث عن القاتل.

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