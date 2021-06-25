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جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم الجمعة

الجمعة 25/يونيو/2021 - 01:20 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يستعرض لكم "الفجر الرياضي"  جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم أنطلاق منافسات اليوم الجمعة ضمن مواجهات الجولة الـ26 من عمر البطولة.

 
ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة، بينما جاء المصري البورسعيدي في المرتبة الثانية عقب الفوزي على سيراميكا كليوباترا، والاطاحة بالنادي الأهلي في المركز الثالث.


1- الزمالك برصيد 55 نقطة.

2- المصري البورسعيدي برصيد
43 نقط. 

3- الأهلي برصيد 41 نقطة.

4- سموحة برصيد 40 نقطة.

5- إنبي برصيد 36 نقطة.

6- مصر المقاصة برصيد 36 نقطة.

7-طلائع الجيش برصيد 34 نقطة.

8- بيراميدز برصيد 34 نقطة.

9- الاتحاد السكندري برصيد 34 نقطة.

10- سيراميكا كليوباترا برصيد 32 نقطة.

11- الجونة برصيد 31 نقطة.

12- غزل المحلة برصيد 31 نقطة.

13- الإسماعيلي برصيد 29 نقطة.

14- المقاولون العرب برصيد 28 نقطة.

15-نادي أسوان برصيد 24 نقطة.

16- البنك الأهلي برصيد 19 نقطة.

17- وادي دجلة برصيد 18 نقطة.

18- الإنتاج الحربي برصيد 14 نقطة.

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