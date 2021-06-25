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جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم الجمعة
الجمعة 25/يونيو/2021 - 01:20 ص
غدير أحمد
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يستعرض لكم "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم أنطلاق منافسات اليوم الجمعة ضمن مواجهات الجولة الـ26 من عمر البطولة.
ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة، بينما جاء المصري البورسعيدي في المرتبة الثانية عقب الفوزي على سيراميكا كليوباترا، والاطاحة بالنادي الأهلي في المركز الثالث.
1- الزمالك برصيد 55 نقطة.
2- المصري البورسعيدي برصيد
43 نقط.
3- الأهلي برصيد 41 نقطة.
4- سموحة برصيد 40 نقطة.
5- إنبي برصيد 36 نقطة.
6- مصر المقاصة برصيد 36 نقطة.
7-طلائع الجيش برصيد 34 نقطة.
8- بيراميدز برصيد 34 نقطة.
9- الاتحاد السكندري برصيد 34 نقطة.
10- سيراميكا كليوباترا برصيد 32 نقطة.
11- الجونة برصيد 31 نقطة.
12- غزل المحلة برصيد 31 نقطة.
13- الإسماعيلي برصيد 29 نقطة.
14- المقاولون العرب برصيد 28 نقطة.
15-نادي أسوان برصيد 24 نقطة.
16- البنك الأهلي برصيد 19 نقطة.
17- وادي دجلة برصيد 18 نقطة.
18- الإنتاج الحربي برصيد 14 نقطة.
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