دنيا سمير غانم تكشف عن وصية والدها





ظهرت الفنانة دنيا سمير غانم من خلال فيديو مسجل في حفل افتتاح مهرجان أسوان لسينما المرأة، والذي كان من المقرر أن يتم تكريمها فيه.وقدمت دنيا سمير غانم الشكر لكل من وقف بجانبها عودة وشقيقتها، بعد وفاة والدها الفنان سمير غانم وظروف والدتها دلال عبدالعزيز الصحية.وكشفت دنيا سمير غانم عن وصية والدها الراحل، حيث قالت إنه أوصاها بالحفاظ على نعمة حب الناس، كما قدمت شكرا خاصًا لكل الذين دعوا لأسرتها بالرحمة والشفاء.