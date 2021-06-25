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جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم الجمعة

الجمعة 25/يونيو/2021 - 01:55 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يستعرض لكم “الفجر الرياضي” جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم قبل أنطلاق منافسات اليوم الجمعة ضمن مواجهات الجولة الـ26 من عمر البطولة.

ويحتل الدولي المغربي أشرف بن شرقي نجم نادي الزمالك حاليًا صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد 12 هدف،  متساويًا مع أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كيلوبترا بنفس عدد الأهداف.

وإليكم جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز كالآتي:-

أشرف بن شرقي لاعب الزمالك 12 هدف

أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا كليوباترا 12 هدف

أحمد سمير لاعب طلائع الجيش 11 هدف

مصطفى فتحي - سموحة - 10 أهداف

رامي صبري - إنبي - 10 أهداف

عمرو جمال - طلائع الجيش - 10 أهداف

عمر كمال - المصري - 10 أهداف

حسام حسن لاعب سموحة 9 أهداف

محمد شريف لاعب الأهلي 9 أهداف

يوسف أوباما 9 أهداف

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