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جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم الجمعة
الجمعة 25/يونيو/2021 - 01:55 ص
غدير أحمد
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يستعرض لكم “الفجر الرياضي” جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم قبل أنطلاق منافسات اليوم الجمعة ضمن مواجهات الجولة الـ26 من عمر البطولة.
ويحتل الدولي المغربي أشرف بن شرقي نجم نادي الزمالك حاليًا صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد 12 هدف، متساويًا مع أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كيلوبترا بنفس عدد الأهداف.
وإليكم جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز كالآتي:-
أشرف بن شرقي لاعب الزمالك 12 هدف
أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا كليوباترا 12 هدف
أحمد سمير لاعب طلائع الجيش 11 هدف
مصطفى فتحي - سموحة - 10 أهداف
رامي صبري - إنبي - 10 أهداف
عمرو جمال - طلائع الجيش - 10 أهداف
عمر كمال - المصري - 10 أهداف
حسام حسن لاعب سموحة 9 أهداف
محمد شريف لاعب الأهلي 9 أهداف
يوسف أوباما 9 أهداف
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