نجم بلجيكا: الجميع يخشي مواجهتنا في كأس أمم أوروبا









أبدى الجناح البلجيكي يانيك كاراسكو هدوءا عندما تطرق لتحديات قوية في دور الستة عشر ببطولة كأس أمم أوروبا.





وقال كاراسكو، اليوم الخميس: "إنه طريق صعب للغاية، النصف الثاني يبدو أسهل، لكن المنتخبات الأخرى تخشى مواجهة بلجيكا ويجب علينا الآن أن نثبت لماذا يخافون من مواجهتنا".





وسيواجه المنتخب البلجيكي متصدر التصنيف العالمي، نظيره البرتغالي حامل اللقب في مدينة إشبيلية الإسبانية يوم الأحد المقبل ضمن منافسات دور الستة عشر.





وسيكون على الإسباني روبرتو مارتينيز المدير الفني للمنتخب البلجيكي وفريقه، إعطاء اهتمام خاص بالنجم كريستيانو رونالدو متصدر ترتيب هدافي البطولة برصيد خمسة أهداف.





وأوضح كاراسكو: "أنه يسجل ويسجل، يجب علينا أن نبقيه تحت مراقبة دقيقة وقريبة، لكن هناك لاعبين آخرين يمكنهم حسم المباريات للمنتخب البرتغالي".





وبعد هذه المباراة ربما لن تكون الأمور سهلة للفريق الذي يتأهل لدور الثمانية، مع وجود احتمالية لمواجهة المنتخب الإيطالي الذي قدم أداء رائعا حتى الآن.





كان المنتخب البلجيكي قد تصدر المجموعة الثانية برصيد تسع نقاط، ليتأهل إلى دور الستة عشر برفقة نظيره الدنماركي صاحب المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، فيما خرج منتخبا روسيا وفنلندا من البطولة من الدور الأول.