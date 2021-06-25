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بيراميدز يستهدف التعاقد مع نجم الزمالك

الجمعة 25/يونيو/2021 - 02:30 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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تسعى إدارة نادي بيراميدز، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بمجموعة مميزة من اللاعبين المحليين أو المحترفين الأجانب، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، من أجل بناء فريق يستطيع تحقيق الألقاب والبطولات محليا وقاريا، بعد النتائج السيئة والمتذبذبة للفريق هذا الموسم.

وارتبط اسم التونسي الدولي فرجاني ساسي، نجم الزمالك الحالي ومنتخب تونس، مؤخرًا، بالانتقال إلى الفريق السماوي هذا الصيف، عقب انتهاء عقده مع القلعة البيضاء مع نهاية شهر يونيو الجاري وتحديدا يوم 30 من الشهر ذاته. 

وكشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز، أن مسئولي الفريق السماوي ينتظرون عودة ساسي إلى القاهرة من أجل الجلوس معه ومعرفة شروطه المالية، لاسيما بعد علمهم بتراجع نادي الدحيل القطري عن إتمام التعاقد مع التونسي الدولي.

وأضاف المصدر:" أن اللاعب على رأس أولويات النادي خلال فترة الانتقالات الجارية، هناك خطوط اتصال مفتوحة حاليا بيننا وبينه، لمعرفة موقفه النهائي من التجديد للزمالك من عدمه".

وواصل:" انضمام ساسي، سيكون بمثابة أفضل بديل قوي تحسبا لرحيل رمضان صبحي، بالإضافة إلى عدم احتياجه للتأقلم مع الفريق، نظرًا لتواجده في الدوري المصري لأكثر من 3 سنوات".

وشدد المصدر:" في حالة رفض ساسي الاستمرار مجددًا مع الأبيض الفترة المقبلة، فنحن جاهزون من أجل حسم هذا الملف سريعا".

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