موعد مباراة الأرجنتين وبوليفيا في بطولة كوبا أمريكا 2021













يلتقي منتخب الأرجنتين، مع نظيره بوليفيا، يوم الثلاثاء 29 يونيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا.





وستقام المباراة بين منتخبي الأرجنتين وبوليفيا في الساعة الثانية صباحا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثالثة صباحا بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الرابعة صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية.



