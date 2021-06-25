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موعد مباراة الأرجنتين وبوليفيا في بطولة كوبا أمريكا 2021
الجمعة 25/يونيو/2021 - 02:38 ص
أحمد عصام
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يلتقي منتخب الأرجنتين، مع نظيره بوليفيا، يوم الثلاثاء 29 يونيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا.
وستقام المباراة بين منتخبي الأرجنتين وبوليفيا في الساعة الثانية صباحا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثالثة صباحا بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الرابعة صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية.
ويحتل منتخب الأرجنتين في المركز الأولى بمجموعه برصيد 7 نقاط، بينما يحل منتخب بوليفيا في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.
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