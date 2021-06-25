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مدافع جديد يقترب من الزمالك

الجمعة 25/يونيو/2021 - 02:40 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشف مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادي أسوان، والمشرف العام على فريق الكرة، عن شروط ناديه للموافقة على بيع محمود شبانة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد اهتمام نادي الزمالك.

وأكد أمين في تصريحات تليفزيونية، أن الزمالك لم يتقدم بعرض رسمي إلى نادي أسوان حتى الآن لضم شبانة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار إلى أن نادي أسوان يرحب ببيع اللاعب إلى الزمالك، ولكن بشرط بقاء الفريق في الدوري الممتاز، موضحًا أنهم أبلغوا اللاعبين بأنهم لن يقفوا في طريق احترافهم بنهاية الموسم.

وأكد أن ناديه يعاني من أزمة مالية، وبيع اللاعبين سيساعدهم في تخطي تلك الأزمة.

جدير بالذكر أن أسوان يستعد لخوض مباراة وادي دجلة، المقرر إقامتها السبت المقبل، على ستاد أسوان، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.

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