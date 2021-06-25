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مفيد فوزي مادحًا صالح سليم: شخصية قيادية يتحذى بها

الجمعة 25/يونيو/2021 - 02:52 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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تحدث الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي، عن الراحل صالح سليم، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ونجمه السابق.

 وأكد فوزي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج " البريمو"، الذي يذاع على قناة تن، أن صالح سليم، يتميز بأنه شخصية قيادية ومايسترو حقيقي داخل وخارج الملعب.

وتابع، "سعدت كثيراً بحواري مع العديد من نجوم الكرة وعلى رأسهم صالح سليم، فقد كان نموذجًا يحتذى به وكان عاشقًا للنادي الأهلي".

واستكمل، أتابع كرة القدم منذ أن كان عمري أحد عشر عاماً، وحرصت على ممارستها كثيراً في مسقط رأسي بمحافظة بني سويف، كما أسعد كثيراً بمشاهدة بعض المباريات".

واضاف، "هناك العديد من المعلقين الذين أحب الإستماع إليهم وعلى رأسهم مدحت شلبي، فهو صاحب صوت مميز وله أسلوبه الخاص والجذاب في التعليق على المباريات".

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