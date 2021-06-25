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بالأسود.. مى عمر تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

الجمعة 25/يونيو/2021 - 02:56 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شاركت الفنانة مي عمر، جمهورها ومتابعيها، صور جديدة لها وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 
وظهرت مى عمر بإطلالة جذابة أنيقة، حيث اعتمدت على  فستان أسود، ومكياج أنيق أظهر جمال ملامحها، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت ابرز التعليقات كالآتي : جميلة الجميلات - زى القمر - مشاء الله .

يذكر أن  أحدث أعمال  الفنانة مي عمر مسلسل "نسل الأغراب" والذي عرض في رمضان 2021، ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة للمرة الأولى في الدراما.

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