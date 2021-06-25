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غريب يضع بديل صلاح في أولمبياد طوكيو

الجمعة 25/يونيو/2021 - 02:54 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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قرر شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، وضع خطة بديلة تحسبًا لعدم استدعاء محمد صلاح أو عناصر النادى الأهلى فى قائمة الكبار خلال مشاركة المنتخب فى بطولة طوكيو. 


وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن شوقى غريب حدد بعض الأسماء الأخرى حال تعثر ضم عناصر من الأهلى، إذ سيكون الاتجاه إلى ضم ثنائى الدفاع محمود حمدى الونش لاعب الزمالك، وأحمد حجازى مدافع اتحاد جدة السعودى.


ويرغب شوقى غريب في ضم طارق حامد لاعب وسط نادى الزمالك ضمن قائمة الكبار، خصوصًا فى ظل عدم وجود بديل للاعب أكرم توفيق، جناح الأهلى.


وعند انضمام عناصر القلعة الحمراء، وابتعاد محمد صلاح عن المشاركة فى الأولمبياد، سيكون الأقرب ضم محمد الشناوى، وأيمن أشرف، وعمرو السولية.

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