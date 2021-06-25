Advertisements
غريب يضع بديل صلاح في أولمبياد طوكيو
الجمعة 25/يونيو/2021 - 02:54 ص
غدير أحمد
Advertisements
قرر شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، وضع خطة بديلة تحسبًا لعدم استدعاء محمد صلاح أو عناصر النادى الأهلى فى قائمة الكبار خلال مشاركة المنتخب فى بطولة طوكيو.
وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن شوقى غريب حدد بعض الأسماء الأخرى حال تعثر ضم عناصر من الأهلى، إذ سيكون الاتجاه إلى ضم ثنائى الدفاع محمود حمدى الونش لاعب الزمالك، وأحمد حجازى مدافع اتحاد جدة السعودى.
ويرغب شوقى غريب في ضم طارق حامد لاعب وسط نادى الزمالك ضمن قائمة الكبار، خصوصًا فى ظل عدم وجود بديل للاعب أكرم توفيق، جناح الأهلى.
وعند انضمام عناصر القلعة الحمراء، وابتعاد محمد صلاح عن المشاركة فى الأولمبياد، سيكون الأقرب ضم محمد الشناوى، وأيمن أشرف، وعمرو السولية.
Advertisements