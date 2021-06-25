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الحب الوحيد.. هكذا غازلت لقاء الخميسي زوجها عبد المنصف

الجمعة 25/يونيو/2021 - 03:16 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شاركت الفنانة لقاء الخميسى، جمهورها ومتابعيها، صورة لها مع زوجها محمد عبد المنصف، الشهير بأوسة، حارس مرمى وادي دجلة، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت لقاء الخميسي على الصورة قائلة " الحب الوحيد "، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.

وشاركت الفنانة لقاء الخميسي في مسلسل "ضد الكسر" الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي، وهو من بطولة نيللي كريم، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، وتارا عماد، ونور إيهاب، ولقاء الخميسي، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، من إخراج أحمد خالد، وتأليف عمرو الدالي، ومدير التصوير أحمد عبد العزيز، وإنتاج جمال العدل بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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