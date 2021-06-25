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ليلى أحمد زاهر في أحدث جلسة تصوير لها
الجمعة 25/يونيو/2021 - 03:53 ص
ولاء عبد الناصر
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شاركت الفنانة ليلى أحمد زاهر، متابعيها وجمهورها، بإطلالة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات “ إنستجرام ”
وتفاعل معها عدد كبير من متابعي ليلى أحمد زاهر وجاءت التعليقات كالاتى : مشاء الله - ربنا يحميكى - منورة يـ قمر".
وكانت آخر أعمال ليلى أحمد زاهر مسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبة و ليلى أحمد زاهر وهشام جمال ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي، وهو مسلسل اجتماعي درامي كوميدي.
وتفاعل معها عدد كبير من متابعي ليلى أحمد زاهر وجاءت التعليقات كالاتى : مشاء الله - ربنا يحميكى - منورة يـ قمر".
وكانت آخر أعمال ليلى أحمد زاهر مسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبة و ليلى أحمد زاهر وهشام جمال ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي، وهو مسلسل اجتماعي درامي كوميدي.
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