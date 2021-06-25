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ليلى أحمد زاهر في أحدث جلسة تصوير لها

الجمعة 25/يونيو/2021 - 03:53 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شاركت الفنانة ليلى أحمد زاهر، متابعيها وجمهورها، بإطلالة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات “ إنستجرام ”



وتفاعل معها عدد كبير من متابعي ليلى أحمد زاهر وجاءت التعليقات كالاتى : مشاء الله - ربنا يحميكى - منورة يـ قمر".


وكانت آخر أعمال ليلى أحمد زاهر مسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبة و ليلى أحمد زاهر وهشام جمال ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي، وهو مسلسل اجتماعي درامي كوميدي.

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