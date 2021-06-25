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لهذا السبب.. رشا المهدي توجه الشكر لتامر حسني

الجمعة 25/يونيو/2021 - 04:44 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شاركت الفنانة رشا مهدى، جمهورها ومحبيها صورة لها مع الفنان تامر حسنى من خلال حسابها الشخصى عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



وعلقت رشا مهدى قائلة “ شكراً تامر حسنى على الليلة الجميلة فى الرياض ”، ونالت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.



يذكر أن آخر أعمال رشا مهدى مشاركتها في بطولة مسلسل "طاقة حب"، وهو من تأليف أحمد صبحي، ويشارك فى بطولته كل من رشا مهدى ، أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا، سامح الصريطي، أحمد فؤاد سليم، شيرين،وغيرهم.

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