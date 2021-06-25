مفيد فوزي: محمد صلاح يقدم مستوى ضعيف مع المنتخب وبيخاف على رجله

















عاتب الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي، محمد صلاح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، بسبب مستواه مع المنتخب المصري.





وأوضح فوزي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج البريمو، "لدي عتاباً كبيراً لمحمد صلاح، وأرى أنه لا يؤدي مع المنتخب الوطني مثلما يؤدي مع ليفربول، وأشعر في كثير من الأحيان أنه لا يلتحم بقوة مع اللاعبين خلال مباريات المنتخب الوطني، وبيخاف على رجليه ''.





كما أكد أن كرة القدم أصبحت الشغل الشاغل للكثير من الناس، حتى أنها سيطرت على عقول الشباب، وأبعدتهم عن القراءة والأدب.



