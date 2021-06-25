مفيد فوزي: رحيل مرتضى منصور زعزع استقرار الزمالك وحزنت لذلك

















أشار الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي، إلى أن رحيل مرتضى منصور، عن كرسي رئاسة نادي الزمالك، أثر بشكل كبير على النادي.





وأكد فوزي في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten ''، أن الزمالك لم يكن به أي مشاكل إدارية أو مالية خلال ولاية مجلس مرتضى منصور.



