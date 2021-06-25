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مفيد فوزي: رحيل مرتضى منصور زعزع استقرار الزمالك وحزنت لذلك
الجمعة 25/يونيو/2021 - 06:30 ص
أمل الحلفاوي
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أشار الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي، إلى أن رحيل مرتضى منصور، عن كرسي رئاسة نادي الزمالك، أثر بشكل كبير على النادي.
وأكد فوزي في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten ''، أن الزمالك لم يكن به أي مشاكل إدارية أو مالية خلال ولاية مجلس مرتضى منصور.
وتابع، "لم تثار أزمات بين اللاعبين خلال فترة مرتضى منصور، فقد نجح في إدخال العديد من الموارد المالية للنادي وحقق العديد من الإنجازات في مختلف الألعاب، ولم يقتصر الأمر على كرة القدم فقط، وحزنت للغاية لرحيله عن القلعة البيضاء".
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