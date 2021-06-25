مفيد فوزي: الخطيب لن يتكرر وكنت أتمنى عمل حوار معه









أوضح الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي، أنه كان يتمنى أن يجري حوارًا صحفيًا مع محمود الخطيب نجم النادي الأهلي والرئيس الحالي للنادي.





وأشار فوزي في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' خلال حواره مع الإعلامي إسلام صادق، إلى أنه أجريت الكثير من الحوارات الصحفية والإعلامية مع نجوم الكرة المصرية في مختلف الأجيال مثل صالح سليم نجم النادي الأهلي السابق و فاروق جعفر نجم نادي الزمالك السابق، وغيرهم، إلا أنه لم يقم بعمل حوار مع محمود الخطيب، وهو خطأ كبير أعترف به.



