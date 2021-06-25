Advertisements

مفيد فوزي: الخطيب لن يتكرر وكنت أتمنى عمل حوار معه

الجمعة 25/يونيو/2021 - 07:01 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements


أوضح الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي، أنه كان يتمنى أن يجري حوارًا صحفيًا مع محمود الخطيب نجم النادي الأهلي والرئيس الحالي للنادي.

وأشار فوزي في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' خلال حواره مع الإعلامي إسلام صادق، إلى أنه أجريت الكثير من الحوارات الصحفية والإعلامية مع نجوم الكرة المصرية في مختلف الأجيال مثل صالح سليم نجم النادي الأهلي السابق و فاروق جعفر نجم نادي الزمالك السابق، وغيرهم، إلا أنه لم يقم بعمل حوار مع محمود الخطيب، وهو خطأ كبير أعترف به.

وتابع، "الخطيب كان لاعباً فذاً لن يتكرر، وما زال حتى الآن نموذجاً رائعاً وقدوة للاعبي القلعة الحمراء ومعشوقاً للجماهير".

أخبار تهمك

خبير مائي يفجر مفاجأة بخصوص احتمالية انهيار سد النهضة لهذا السبب (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. "الصحة" تصدر بيانا جديدا بشأن كورونا: 423 إصابة جديدة

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يجهز مفاجأة سارة لجماهيره خلال ساعات

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يستهدف التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل .. وزير الكهرباء يكشف موعد تطبيق الأسعار الجديدة

منذ حوالي 18 ساعة

حقيقة مفاوضات بيراميدز مع فرجاني ساسي

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موسيماني يُبعد نجم الأهلي عن مواجهة الترجي

منذ حوالي 16 ساعة

القبض على النائب علاء حسانين لتزعمه عصابة للتنقيب عن الآثار

منذ حوالي 10 ساعات

موسيماني يستقر على الدفع بـ"الموهبة" أمام الترجي

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 10 ساعات

شوقي غريب يستقر على أسماء الثلاثي الكبار مع المنتخب الاوليمبي

منذ حوالي 15 ساعة

مدافع جديد يقترب من الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الرجاء المغربي يحدد شرطا مثيرا لانتقال رحيمي إلى الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي ينهي صفقته الصيفية الأولى

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:40 م

خبير مائي يفجر مفاجأة بخصوص احتمالية انهيار سد النهضة لهذا السبب (فيديو)

القبض على النائب علاء حسانين لتزعمه عصابة للتنقيب عن الآثار

09:19 م

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

12:01 م

شوقي غريب يستقر على أسماء الثلاثي الكبار مع المنتخب الاوليمبي

04:02 م

عاجل.. موسيماني يُبعد نجم الأهلي عن مواجهة الترجي

03:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى