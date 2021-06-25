Advertisements

تعرف على قائمة هدافي كأس أمم أوروبا (يورو 2020

الجمعة 25/يونيو/2021 - 05:34 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements
)

انتهت منافسات دور المجموعات من بطولة يورو 2020 بشكل رسمي، لنستعد للدخول في دور الستة عشر من البطولة خلال ساعات قليلة من الآن.

وتنطلق مباريات دور الستة عشر من بطولة يورو 2020 بداية من يوم السبت المقبل 26 يونيو حتى يوم الثلاثاء 29 يونيو.

ويستعرض لكم موقع “الفجر الرياضي” جدول ترتيب هدافي دور المجموعات من بطولة يورو 2020 كالآتي:

1- كريستيانو رونالدو 5 أهداف.

2- روميلو لوكاكو 3 أهداف.

3- ايميل فورسبيرج  3 أهداف.

4- جورجينيو فينالدوم  3 أهداف.

5- روبرت ليفاندوفيسكي  3 أهداف.

6- باتريك شيك جمهورية  3 أهداف.

7- دينزل دومفريس  هدفين.

8- يوسف بولسن  هدفين.

9- بيريسيتش هدفين.

10- تشيرو ايموبيلي  هدفين.



أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يُبعد نجم الأهلي عن مواجهة الترجي

منذ حوالي 15 ساعة

شوقي غريب يستقر على أسماء الثلاثي الكبار مع المنتخب الاوليمبي

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يجهز مفاجأة سارة لجماهيره خلال ساعات

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي ينهي صفقته الصيفية الأولى

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

القبض على النائب علاء حسانين لتزعمه عصابة للتنقيب عن الآثار

منذ حوالي 9 ساعات

مدافع جديد يقترب من الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

خبير مائي يفجر مفاجأة بخصوص احتمالية انهيار سد النهضة لهذا السبب (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

حقيقة مفاوضات بيراميدز مع فرجاني ساسي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل .. وزير الكهرباء يكشف موعد تطبيق الأسعار الجديدة

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يستقر على الدفع بـ"الموهبة" أمام الترجي

منذ حوالي 13 ساعة

تفاصيل تجديد عقد علي معلول مع الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يستهدف التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الصحة" تصدر بيانا جديدا بشأن كورونا: 423 إصابة جديدة

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:40 م

خبير مائي يفجر مفاجأة بخصوص احتمالية انهيار سد النهضة لهذا السبب (فيديو)

القبض على النائب علاء حسانين لتزعمه عصابة للتنقيب عن الآثار

09:19 م

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

12:01 م

شوقي غريب يستقر على أسماء الثلاثي الكبار مع المنتخب الاوليمبي

04:02 م

عاجل.. "الصحة" تصدر بيانا جديدا بشأن كورونا: 423 إصابة جديدة

12:52 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى