موعد مباراة ويلز والدنمارك في دور الـ16 ببطولة كأس أمم أوروبا 2020

يواجه غدا السبت منتخب ويلز نظيره منتخب الدنمارك ضمن منافسات دور ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات دور ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة كأس الأمم الأوروبية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



