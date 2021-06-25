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موعد مباراة ويلز والدنمارك في دور الـ16 ببطولة كأس أمم أوروبا 2020
الجمعة 25/يونيو/2021 - 05:38 ص
علي ماهر حلمي
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يواجه غدا السبت منتخب ويلز نظيره منتخب الدنمارك ضمن منافسات دور ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات دور ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".
وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة كأس الأمم الأوروبية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وكان منتخب ويلز قد دور لدور ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية بعد احتلال وصافة مجموعته بينما أحتل منتخب الدنمارك المركز الثاني فى مجموعته.
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