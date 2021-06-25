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موعد مباراة إيطاليا والنمسا في دور الـ16 ببطولة كأس أمم أوروبا 2020

الجمعة 25/يونيو/2021 - 05:40 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه غدا السبت منتخب إيطاليا نظيره منتخب النمسا ضمن منافسات دور ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات دور ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة كأس الأمم الأوروبية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 

وكان منتخب إيطاليا قد دور لدور ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية بعد احتلال صدارة مجموعته بينما أحتل منتخب النمسا المركز الثالث فى مجموعته.

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