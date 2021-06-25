بالمواعيد.. تعرف على مواجهات دور الستة عشر في كأس أمم أوروبا (يورو 2020)













يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" مواجهات ومواعيد مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020”.





وتنطلق مباريات دور الستة عشر من بطولة يورو 2020 بداية من يوم السبت المقبل 26 يونيو حتى يوم الثلاثاء 29 يونيو.





وفيما يلي مواجهات ومواعيد مباريات دور الستة عشر من بطولة يورو 2020:





السبت 26 يونيو





(ويلز - الدانمارك) - (إيطاليا - النمسا)





الأحد 27 يونيو





(هولندا - التشيك) - (بلجيكا - البرتغال)





الإثنين 28 يونيو





(كرواتيا - إسبانيا) - (فرنسا - سويسرا)





الثلاثاء 29 يونيو





(إنجلترا - ألمانيا) - (السويد - أوكرانيا)







