برشلونة يخطط للتخلص من نجمه

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة يخطط للتخلص من أحد نجومه الذين يلعبون في خط الهجوم في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن الدنماركي مارتن باريثوايت لن يحظى بأي دور في هجوم برشلونة خصوصا بعد التعاقد مع الأرجنتيني سيرجيو أجويرو والهولندي ممفيس ديباي مؤخرًا على الرغم من أن باريثوايت كان يسعى للقتال من أجل مركزه.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن مسئولي برشلونة أخبروا برايثوايت بأنه لن يحظى بدقائق للمشاركة.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن مشاركة برايثوايت أساسيًا مع منتخب الدنمارك في اليورو كانت خطوة جيدة لتسويقه، حيث استفسرت عنه 4 أندية بريطانية وهي : وستهام وبرايتون وبيرنلي ونورويتش سيتي الصاعد حديثًا بالإضافة إلى نادي روسي وأي اتفاق سيعتمد على قبول النجم الدنماركي .





وألمحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يرى أن برايثويت ليس مضطرًا للعودة خلال فترة الاستعداد للموسم المقبل لذلك تعمل إدارة البرسا على تسريع المفاوضات وسيعطون الأولوية لعملية البيع النهائي ولن يهتموا بأي عروض تبادلية.





ولفتت الصحيفة الإسبانية أن برايثوايت انضم إلى برشلونة في فبراير 2020، حيث كان البرسا في أزمة بسبب الإصابات ودفع النادي 18 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع ليجانيس كصفقة طارئة وينتهي عقده في صيف 2022.



