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إنتر ميلان يستعد لخطف نجم برشلونة خلال الميركاتو الصيفي

الجمعة 25/يونيو/2021 - 07:57 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي إنتر ميلان يسعى للتعاقد مع الدولي الإسباني جوردي ألبا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن إنتر ميلان لديه خيارات من أجل ضم ألبا، وهي دخول أي من الثلاثي الذي كان يريده برشلونة ضمن الصفقة التبادلية.

ويسعى إنتر ميلان لتعزيز مركز الظهير الأيسر، ويُدرك أنه أساسيًا في برشلونة، ولن يتخلى عنه النادي الكتالوني بسهولة.

وتم وضع اللاعب ميلان سكرينيار، قلب الدفاع السلوفاكي غي المقدمة، والذي ينتهي عقده في 2023، وكان هدفًا لفريق برشلونة خلال السنوات الماضية، ولكن إنتر ميلان كان يقف بالمرصاد ويرفض التفاوض مع لاعبه، ويُدرك الآن حاجة النادي الكتالوني لضمه، مع تقدم بيكيه في العمر وإصابات أومتيتي المتكررة والأخطاء التي يرتكبها لينجليه.

وتم عرض  لاوتارو مارتينيز صاحب الـ23 عامًا، والذي ارتبط بـبرشلونة منذ صيف 2019، وسعى النادي لضمه الصيف الماضي ليحل محل لويس سواريز، لكن إنتر ميلان تمسك باللاعب، كما أن النادي الإسباني لم يكن يقدر على سعره بسبب الأزمة الاقتصادية، ولا يزال لديه عقد ينتهي في 2023.

مارسيلو بروزوفيتش، والذي ينتهي عقده في صيف 2022 المقبل، أي بعد نهاية الموسم، وقد يكون القطعة الناقصة في وسط ملعب برشلونة، خاصة بعدما فشل النادي في ضم جورجينيو فينالدوم من ليفربول، وانتقاله إلى باريس سان جيرمان.

يسعى إنتر ميلان للاستغناء عن واحد من الثلاثي المذكور ضمن صفقة تبادلية للحصول على جوردي ألبا، الذي يثير إعجاب المدير الفني الجديد للنيرازوري، سيموني إنزاجي.

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