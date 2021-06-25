وزيرة الثقافة: أتمنى الدورة المقبلة من مهرجان أسوان تكون في الشتاء

انطلقت منذ قليل فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة تحت عنوان "دورة النيل" بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وعدد كبير من نجوم الفن.

وألقت وزيرة الثقافة كلمة في افتتاح مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، مرحبة بالحضور وعلى رأسهم محافظ أسوان والفنانون.

وأثنت على دور المهرجان في إبراز قضايا المرأة حول العالم، ومازحت وزيرة الثقافة الحضور قائلة: "أتمنى الدورة المقبلة تكون في الشتاء لأن الجو حار".

وافتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان أعمال التطوير والتحديث الشامل لسينما ومسرح الصداقة بتكلفة 12 مليون جنيه وذلك في اليوبيل الذهبي بمناسبة مرور 50 عاماً على إنشاء هذا الصرح السينمائي والفني والترفيهي والمقام على مساحة 1500 م2 وذلك بحضور قيادات الوزارة والمحافظة ، بجانب المهندسة نجوى إبراهيم مدير عام سينما ومسرح الصداقة.