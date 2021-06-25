Advertisements

أغنية أصالة الجديدة "بحبك" المُهداة لمصر تقترب من 100 ألف مشاهدة (فيديو)

الجمعة 25/يونيو/2021 - 07:09 ص
بوابة الفجر
Advertisements


طرحت المطربة أصالة، أغنيتها الجديدة "بنحبك" وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير، يوتيوب.

واقتربت الأغنية من تحقيق 100 ألف مشاهدة بعد 6 ساعات فقط من طرحها.

ونشرت أصاله في وقت سابق صورة البوستر الرسمي الخاص بالأغنية وعلقت عليها قائله :" أغنية بنحبك اليوم الساعة 9 مساء على قناتي الرسمية علي يوتيوب ".

وكان آخر ألبومات النجمة أصالة "لا تستسلم"، وهو ألبوم باللهجة الخليجية وضم 20 أغنية منها، "وش كنت أقول" من كلمات بدر عبدالمحسن، ألحان عزوف، توزيع بشار سلطان، "يا مثبت" من كلمات وألحان عزوف، توزيع خالد عز.

 

ألقت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم كلمة في افتتاح مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، مرحبة بالحضور وعلى رأسهم محافظ أسوان والفنانون، وأثنت على دور المهرجان في إبراز قضايا المرأة حول العالم، ومازحت وزيرة الثقافة الحضور قائلة أتمنى الدورة المقبلة تكون في الشتاء لأن الجو حار.

أخبار تهمك

مدافع جديد يقترب من الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يجهز مفاجأة سارة لجماهيره خلال ساعات

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يستقر على الدفع بـ"الموهبة" أمام الترجي

منذ حوالي 14 ساعة

القبض على النائب علاء حسانين لتزعمه عصابة للتنقيب عن الآثار

منذ حوالي 10 ساعة

خبير مائي يفجر مفاجأة بخصوص احتمالية انهيار سد النهضة لهذا السبب (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

شوقي غريب يستقر على أسماء الثلاثي الكبار مع المنتخب الاوليمبي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. موسيماني يُبعد نجم الأهلي عن مواجهة الترجي

منذ حوالي 16 ساعة

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. "الصحة" تصدر بيانا جديدا بشأن كورونا: 423 إصابة جديدة

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة مفاوضات بيراميدز مع فرجاني ساسي

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يستهدف التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يخطط للتخلص من نجمه

منذ نصف ساعة

الأهلي ينهي صفقته الصيفية الأولى

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

الخارجية الأمريكية عن أزمة سد النهضة: لن نترك 100 مليون مصري بدون مياه

منذ 39 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:40 م

خبير مائي يفجر مفاجأة بخصوص احتمالية انهيار سد النهضة لهذا السبب (فيديو)

بكلمات نارية.. الغندور يعلق على انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

12:01 م

القبض على النائب علاء حسانين لتزعمه عصابة للتنقيب عن الآثار

09:19 م

شوقي غريب يستقر على أسماء الثلاثي الكبار مع المنتخب الاوليمبي

04:02 م

عاجل.. موسيماني يُبعد نجم الأهلي عن مواجهة الترجي

03:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى