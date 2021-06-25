أغنية أصالة الجديدة "بحبك" المُهداة لمصر تقترب من 100 ألف مشاهدة (فيديو)





طرحت المطربة أصالة، أغنيتها الجديدة "بنحبك" وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير، يوتيوب.

واقتربت الأغنية من تحقيق 100 ألف مشاهدة بعد 6 ساعات فقط من طرحها.

ونشرت أصاله في وقت سابق صورة البوستر الرسمي الخاص بالأغنية وعلقت عليها قائله :" أغنية بنحبك اليوم الساعة 9 مساء على قناتي الرسمية علي يوتيوب ".

وكان آخر ألبومات النجمة أصالة "لا تستسلم"، وهو ألبوم باللهجة الخليجية وضم 20 أغنية منها، "وش كنت أقول" من كلمات بدر عبدالمحسن، ألحان عزوف، توزيع بشار سلطان، "يا مثبت" من كلمات وألحان عزوف، توزيع خالد عز.

ألقت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم كلمة في افتتاح مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، مرحبة بالحضور وعلى رأسهم محافظ أسوان والفنانون، وأثنت على دور المهرجان في إبراز قضايا المرأة حول العالم، ومازحت وزيرة الثقافة الحضور قائلة أتمنى الدورة المقبلة تكون في الشتاء لأن الجو حار.