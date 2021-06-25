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عائشة بن أحمد: دوري في "لعبة نيوتن" نقلة في مشواري الفني

الجمعة 25/يونيو/2021 - 07:46 ص
بوابة الفجر
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أكدت الفنانة عائشة بن أحمد، أن دورها في مسلسل "لعبة نيوتن" الذي شاركت به في موسم رمضان الماضي، بمثابة خطوة مهمة في مشواري الفني في مصر، فهو عمل أفتخر به، وتشرفت بالعمل فيه مع نخبة كبيرة من النجوم.

وأضافت في تصريحات صحفية: "في رأيي أنه عمل متكامل، فالسيناريو رائع، ودوري جديد ومختلف عن كل الأدوار التي قدمتها من قبل، ومنسجم مع طريقة اختياري للأدوار في ألا تكون عشوائية.

وأشارت إلى أن مخرج المسلسل له رؤية فنية واضحة لكل الشخصيات المشاركة في العمل، فجميع الفنانين المشاركين في العمل شخصياتهم مهمة ومحورية.

 

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