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التنمية المحلية: نستهدف تحسين مستوى نظافة الشوارع لنيل رضا المواطن (فيديو)

الجمعة 25/يونيو/2021 - 08:20 ص
خالد قاسم
خالد قاسم
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قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن المشروعات المخططة للتنفيذ بمحافظة الجيزة تشمل كافة القطاعات الخدمية التي تهم أبناء القري وعلي رأسها مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والطرق والغاز والكهرباء والمجمعات الخدمية.

وأكد قاسم خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، على اهتمام الوزارة بمتابعة الجهود رفع تراكمات القمامة والمخلفات اليومية وتحسين مستوي نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية، بما يحقق رضا المواطنين بالمحافظة على مستوى نظافة الشوارع.

وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية، هناك اهتمام كبير بالمشروعات الخاصة بالمنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة، والتواصل مع بعض الشركات العاملة في مجال المخلفات، وجمع القمامة للدخول في المنظومة الجديدة بما يساعد في إعادة الوجه الحضاري والجمالي لمحافظة الجيزة؛ باعتبارها من المحافظات السياحية المهمة؛ خاصة في ظل وجود المتحف المصري الكبير، والاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لهذا المشروع القومي الهام.

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