التنمية المحلية: نستهدف تحسين مستوى نظافة الشوارع لنيل رضا المواطن (فيديو)

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن المشروعات المخططة للتنفيذ بمحافظة الجيزة تشمل كافة القطاعات الخدمية التي تهم أبناء القري وعلي رأسها مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والطرق والغاز والكهرباء والمجمعات الخدمية.





وأكد قاسم خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، على اهتمام الوزارة بمتابعة الجهود رفع تراكمات القمامة والمخلفات اليومية وتحسين مستوي نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية، بما يحقق رضا المواطنين بالمحافظة على مستوى نظافة الشوارع.



