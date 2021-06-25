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بنك القاهرة يحقق إنجازات جديدة ومؤشرات أداء متميزة.. تعرف عليها (فيديو)

الجمعة 25/يونيو/2021 - 07:32 ص
بنك القاهرة
بنك القاهرة
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قال الإعلامي محمد موسى، إن بنك القاهرة برئاسة طارق فايد يواصل خلال الفترة القادمة تحقيق إنجازات جديدة ومؤشرات أداء متميزة تليق بحجم ومكانة "بنك القاهرة" بالسوق المصرفي المصري.

وأضاف موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، شمل قرار الجمعية العامة لبنك القاهرة الصادر بتاريخ 31 مارس 2021، التجديد لحازم حجازي نائبًا لرئيس مجلس الإدارة، وكل من أمل عصمت، أشرف بكرى، هشام سند، وائل زيادة كأعضاء لمجلس الإدارة غير تنفيذيين، وانضمام كل من ليلى مقدم وهشام هندى كأعضاء جدد.

وتابع أن، طارق فايد رئيس بنك القاهرة يعد أحد أبرز المصرفيين، ويتمتع بخبرة طويلة تصل لأكثر من 30 عامًا من العمل المصرفى الأمر الذي أهله لقيادة أحد أكبر البنوك العامة بالقطاع المصرفى، لافتا أنه يشغل عضوية مجلس إدارة المعهد المصرفي المصري، واتحاد المصارف العربية، واتحاد بنوك مصر.

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