هيثم طوالة: جمال عيد "سمسار" حقوق الإنسان

قال هيثم طوالة، رئيس جبهة شباب الصحفيين، إن جمال عيد، والذي يطلق على نفسه "ناشط"، وهو مدير ما يسمى الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، هو سمسار لحقوق الإنسان وأنشأ مركزه ليكون أداة وهمية للكسب منها، وهي "سبوبة" يحصلون منها على الأموال نظير الهجوم على مصر.





وأضاف طوالة في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه يتحدى أن يجيب جمال عيد على الأسئلة الثلاثة وهي: ما مصدر الأموال التي اشترى بها الفيلا الجديدة في المعادي، والسؤال الثاني ما مصدر دخله وهو لا يعمل رغم أنه محامي، وثالثا ما مصدر أمواله الموجودة في البنك.





وتابع: أن جمال عيد تزوج أمريكية بعد طلاقه لزوجته المصرية وتركه لها هي وابنته لا يعلم شيئا عنهما، وزوجته الأمريكية تعمل في منظمة هيومان رايستش ووتش، ويحتمي في جواز السفر الأمريكي.



