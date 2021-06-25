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رئيس بنك قناة السويس: الجمهورية الجديدة أنعشت الاقتصاد ووفرت آلاف فرص العمل

الجمعة 25/يونيو/2021 - 07:34 ص
بنك قناة السويس
بنك قناة السويس
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استعرض الإعلام محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، تصريحات حسين رفاعي، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، حيث أكد أن السبع سنوات الماضية في حكم الرئيس السيسي شهدت إصلاحا على كافة المستويات وإنجازات في القطاعات كافة، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المشروعات العملاقة التي أنعشت الاقتصاد المصري وأدت إلى توفير فرص عمل لآلاف المواطنين ومنها قناة السويس الجديدة، والمدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة المنصورة الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، بالإضافة إلى شبكة الطرق الكبير والمتطورة التي أعادت الروح مرة أخرى إلى القاهرة والأقاليم وربطها ببعضها البعض في احترافية وسهولة شديدة لتسهيل حركة المواطنين والتجارة والنقل أيضًا بالمحافظات.

وأضاف "رفاعي"، أن من الملفات الهامة ملف العشوائيات الذي استطاع الرئيس السيسي الانتهاء منه وتحويله إلى سكن يليق بالمصريين بالإضافة إلي ملف الطاقة والكهرباء، حيث استطاعت الدولة سد العجز الذي كان يحدث في الأزمنة الماضية وتعدى الأمر إلى التصدير وهو ما فتح الباب إلى المصانع والشركات لتحقيق الطاقة الإنتاجية الأعلى.

وأوضح حسين رفاعي، أن ملف الدعم من الملفات الشائكة التي حققت الدولة فيها نجاحا باهرا حيث استطاعت إيصال الدعم إلى مستحقيه وتحريك بعض الأسعار بما يخدم مصلحة الدولة والمواطنين، بجانب تدشين برامج حماية اجتماعية "حياة كريمة" للفئات الأكثر تضررا من الإصلاحات الاقتصادية.

وأكد "رفاعي"، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي من أنجح البرامج التي تمت في عهد الرئيس السيسي وهو ما أشادت به العديد من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومؤسسات التصنيف الائتماني التي توقعت نمو الاقتصاد المصري والإبقاء على نظرة مستقبلية موجبة.

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