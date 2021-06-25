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وزير القوى العاملة: بنينا جدار ثقة جيد مع منظمة العمل الدولية

الجمعة 25/يونيو/2021 - 07:35 ص
محمد سعفان
محمد سعفان
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قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الوزارة استطاعت إعادة الثقة بين منظمة العمل الدولية والوزارة، لافتا أن هذا الملف كان أهم أولوياته منذ توليه الحقيبة الوزارية عام 2016، مشيرا إلى أن المنظمة وضعت بعض الملاحظات على التشريعات العمالية وكان هذا الملف معلق من عام 2008.

وأضاف سعفان خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، استطعنا بناء بنينا جدار ثقة جيد مع منظمة العمل الدولية، لافتا أن الدولة المصرية تسعى دائما لتحقيق كافة المعايير الدولية واحترام كافة الاتفاقيات الدولية.

وتابع وزير القوى العاملة، هناك حجم مشروعات كبير بين الدولة ومنظمة العمل الدولية، لافتا إلى أن هناك اجتماع دوري بين المختصين من وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية أسبوعيا.

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