وزير القوى العاملة: أحداث 2011 رفعت معدلات البطالة إلى 14 %

كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة، تفاصيل لقائه بـ إريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، لافتا إلى أن الاجتماع شهد بعض المعوقات وطالبناهم بعرض الأمر علينا خلال أسبوع أو 10 أيام لبحث إزالة تلك المعوقات.





وأضاف محمد سعفان خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن ملف القضاء على البطالة أحد محاور استراتيجية الدولة التنمية المستدامة مصر 2030، مشيرا إلى أن هناك عددا من العمالة عادت إلى مصر بعد أحداث 2011 و2012 رفع معدلات البطالة إلى 14 %.



