وزير القوى العاملة: استعدنا حقوق العمالة المصرية في الخارج (فيديو)

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن هناك توجيهات للملحقين في المكاتب العمالية بالدولة الخارجية بضرورة متابعة مشكلات العمالة وضرورة حلها في أسرع وقت، لافتا إلى أن هناك متابعة لحظية لتذليل كافة العقبات أمام العمالة المصرية في الخارج.





وأضاف سعفان خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، هناك تغيير كبير في مستوى التعامل والخدمات المقدمة للعمالة المصرية في الخارج خلال الـ 5 سنوات الأخيرة واستعادة حقوقهم.



