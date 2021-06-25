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وزير القوى العاملة: استعدنا حقوق العمالة المصرية في الخارج (فيديو)
الجمعة 25/يونيو/2021 - 07:56 ص
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قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن هناك توجيهات للملحقين في المكاتب العمالية بالدولة الخارجية بضرورة متابعة مشكلات العمالة وضرورة حلها في أسرع وقت، لافتا إلى أن هناك متابعة لحظية لتذليل كافة العقبات أمام العمالة المصرية في الخارج.
وأضاف سعفان خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، هناك تغيير كبير في مستوى التعامل والخدمات المقدمة للعمالة المصرية في الخارج خلال الـ 5 سنوات الأخيرة واستعادة حقوقهم.
وتابع وزير القوى العاملة، هناك توجيهات بتفعيل دور المكاتب العمالية مع العمالة المصرية بالخارج، مطالبا المواطنين المصريين في الخارج ضرورة التوجه إلى الملحقية العمالة حالة مواجهة أي صعوبات، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل من أجل خدمة العمالة المصرية في الخارج.
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