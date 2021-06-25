داعية إسلامي: الاغتصاب الزوجي مكروه.. والعلاقة بين الشريكين قائمة على الرحمة

أكد الشيخ سيد زايد الداعية الإسلامي سيد زايد، إن العلاقة الزوجية بين الشريكين يجب أن تكون سرية للغاية لا يعلم أحد تفاصيل ما يحكى أو يدور بينهما مصداقا لقوله تعالى "هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، مشيرا إلى أنه لا يجوز جماع المرأة أثنا مدة حيضها فهناك تعاليم إسلامية يجب على الجميع ألا يخرقها حتى لا يرتكب إثما عظيما.





وأضاف خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن العلاقة الزوجية قائمة على السكينة والمودة والرحمة بين الرجل والمرأة وأي عنف يخرق هذه القواعد الثلاث يعد مكروها.



