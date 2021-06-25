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أستاذ العلوم السلوكية: لا يمكن إطلاق الاغتصاب على العنف بين الزوجين

الجمعة 25/يونيو/2021 - 07:39 ص
بوابة الفجر
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قالت الدكتورة عبير عبدالقادر، أستاذ العلوم السلوكية، إن مسمى الاغتصاب الزوجي غير دقيق، لأن ما يندرج تحت مسمى الاغتصاب يجرمه القانون ويحاسب عليه وممكن يصل الحكم عليه للإعدام، ولكن من الممكن أن نسميه عنف زوجي أو استخدام حق من حقوق الزوج بطريقة سيئة.

وأضافت عبدالقادر خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن آخر مسح تابع لوزارة الصحة في عام 20132014، على 6696 سيدة، وأثبت أن 4% منهم لجأن للطلاق أو الانفصال لتعرضهن للاغتصاب الزوجي أو العنف الزوجي.

وتابعت أستاذ العلوم السلوكية، أنه العنف الزوجي جريمة ولكن ليست لها عقوبة، لأن أي جريمة لا بد أن يكون لها استدلال جنائي وشهود وغير ذلك مما يثبت أركان الجريمة، ولكن العلاقة الزوجية تكون مستترة مما يصعب إثباتها.

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وزاره الصحة الاغتصاب الزوجي

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