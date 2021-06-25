أيمن محفوظ: القانون يجرم الاغتصاب الزوجي

قال أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، إن فكرة الاغتصاب الزوجي أول من تحدث عنها ليست ندى عادل طليقة المطرب تميم يونس، وإنما هو الدكتور عبدالله رشدي، والذي قال إن هذا هو الإسلام أن الزوج يغتصب زوجته إذا أراد العلاقة الزوجية وهي لا ترغب في ذلك.





وأضاف محفوظ خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن القانون يجرم الاغتصاب الزوجي بالمادة 267، والتي جاء فيها أن كل من واقع أنثى بالإكراه رغما عنها يعد مغتصب ويعاقب، موضحا أن بعض فقهاء القانون قالوا إن النص جامع وشامل لكل الإناث حتى لو زوجته، موضحا أن الاغتصاب الزوجي جريمة يعاقب عليها القانون.



