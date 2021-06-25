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داعية إسلامي يهاجم عبدالله رشدي: متشدد وشوه الدين بأفكاره الشاذة

الجمعة 25/يونيو/2021 - 07:41 ص
بوابة الفجر
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قال الشيخ سيد زايد الداعية الإسلامي سيد زايد، إن هناك بعض الأشخاص يشوهون الدين الإسلامي بفهمهم الخاطئ مستدلين بحديث إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور، لافتا أن العلاقة الزوجية مبنية على التراضي بين الطرفين.

وأضاف خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، معاشرة الزوجة يجب أن تكون راضية ومهيأة نفسيا، مضيفا أن الإسلام دين محبة وبعض المتشددين يشهون هذا الدين أمثال عبدالله رشدي.

وتابع الشيخ سيد زايد، الدين الإسلامي أمر الزوج بهجر زوجته في المضاجع إذا امتنعت عن معاشرته كنوع من العقاب، مشيرا إلى أن أسباب انتشار ظاهرة الاغتصاب الزوجي يرجع بعضها إلى مشاهدة الأفلام الإباحية وتناول المخدرات.

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الاغتصاب الزوجي

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