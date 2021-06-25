داعية إسلامي يهاجم عبدالله رشدي: متشدد وشوه الدين بأفكاره الشاذة

قال الشيخ سيد زايد الداعية الإسلامي سيد زايد، إن هناك بعض الأشخاص يشوهون الدين الإسلامي بفهمهم الخاطئ مستدلين بحديث إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور، لافتا أن العلاقة الزوجية مبنية على التراضي بين الطرفين.





وأضاف خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، معاشرة الزوجة يجب أن تكون راضية ومهيأة نفسيا، مضيفا أن الإسلام دين محبة وبعض المتشددين يشهون هذا الدين أمثال عبدالله رشدي.



