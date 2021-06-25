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داعية إسلامي: مشاهدة الأفلام الإباحية والمخدرات يدفعان الرجل لاغتصاب زوجته

الجمعة 25/يونيو/2021 - 07:42 ص
بوابة الفجر
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قال الشيخ سيد زايد الداعية الإسلامي سيد زايد، إن أسباب انتشار ظاهرة الاغتصاب الزوجي يرجع بعضها إلى مشاهدة الأفلام الإباحية وتناول المخدرات، فهناك مقدمات قبل المعاشرة من بينها المداعبة والملاطفة بين الزوجين وليس الضرب والإهانة.

وأضاف خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، لا يجوز للزوجة أن تمتنع عن معاشرة زوجها دون عذر شرعي، لافتا أن الدين الإسلامي أمر الزوج بهجر زوجته في المضاجع إذا امتنعت عن معاشرته كنوع من العقاب

وتابع الشيخ سيد زايد، هناك بعض الأشخاص يشوهون الدين الإسلامي بفهمهم الخاطئ مستدلين بحديث إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور، لافتا أن العلاقة الزوجية مبنية على التراضي بين الطرفين، فالمعاشرة الزوجة يجب أن تكون راضية ومهيأة نفسيا، مضيفا أن الإسلام دين محبة وبعض المتشددين يشهون هذا الدين.

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الاغتصاب الزوجي

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