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محمود العسال: لا يوجد ما يمسى اغتصاب زوجي

الجمعة 25/يونيو/2021 - 07:43 ص
بوابة الفجر
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قال المستشار محمود العسال، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إنه لا يوجد ما يمسى الاغتصاب الزوجي، فالاغتصاب بشكل عام هو أخد ما ليس لي حق فيه، أما في حالة وجود الحق فلا يوجد اغتصاب.

وأضاف العسال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن الاغتصاب الزوجي هو إساءة استعمال الحق، والحق هنا هو الزوجة أن تكون قادرة على ممارسة العلاقة الجنسية ولكنها رافضة ويقوم الزوج بمواقعتها رغم رفضها فلا إثم عليه وللزوجة الحق في طلب الطلاق، أو أن تكون لديها ما يمنعها من إقامة العلاقة الجنسية من تعب أو مرض أو غير ذلك، ولكنه قام بمواقعتها بالإكراه وهنا لها الحق في الخلع أو الطلاق.

وتابع: أننا نحاول أن نقيم ما يفعله الغرب عندنا، وهو أمر لا يجوز، "موضحا: "الغرب غيرنا معندوش رخصة الطلاق ولا عنده المودة والرحمة بين الزوجين".

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الاغتصاب الزوجي

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