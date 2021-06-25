تعرف على أسعار فائدة قرض تحويل المخابز للعمل بالغاز من بنك التعمير والإسكان

أشاد الإعلامي محمد موسى، بتوقيع بنك التعمير والإسكان، بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، في إطار توجه الدولة نحو التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل عن السولار لترشيد الطاقة وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية للدولة وجهود مبادرات البنك المركزي للتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة.





وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، قام بتوقيع البروتوكول علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وحسن غانم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، بحضور عدد من قيادات البنك والوزارة.





وقال بنك التعمير والإسكان إن البروتوكول يهدف إلى تقديم التمويلات اللازمة لأصحاب المخابز في كل محافظات الجمهورية، في إطار مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة بسعر عائد 5% متناقص، للمساهمة في تكاليف إحلال الغاز الطبيعي كوقود نظيف وآمن للحفاظ على البيئة بديلًا عن السولار.





وأضاف أن الدعم لمبادرة تحول المخابز إلى الغاز الطبيع يأتي انطلاقًا من مساهمات البنك المستمرة كإحدى المؤسسات المصرفية الرائدة في مجال دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة واستكمالًا للعديد من المشروعات التي قام البنك بتنفيذها بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.



