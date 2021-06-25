داعية إسلامي يكشف أسباب النفور الزوجي.. فيديو

قال الشيخ طارق نصر الداعية الإسلامي، إن الغزو الخارجي هو المسئول عن النفور بين الزوجين، لأن الشريكين يسعيان دائما إلى نجاح العلاقة الأسرية.





وأضاف نصر خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، الحياة الزوجية الفاشلة تعرضت إلى جراثيم من الخارج نالت منها، محذرا الزوجة من الانصياع لحديث أصحابها لهدم بيتها دون أن تشعر، هنا قال الله في كتابه العزيز " فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه".



