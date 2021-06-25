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داعية إسلامي يضع روشتة لنجاح الحياة الزوجية بين الشريكين
الجمعة 25/يونيو/2021 - 07:47 ص
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قال الشيخ طارق نصر الداعية الإسلامي، إن أداء الحقوق يعد أحد أسباب نجاح العلاقة الزوجية بين الشريكين، فيجب على الرجل أن يطعم زوجته ويكسوها محذرا من ضربها بعنف أو معاملتها بقسوة.
وأضاف نصر خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم: يجب على الزوج أن ينظر إلى الجانب الإيجابي في زوجته، كما يجب على المرأة أيضا أن تحتوى الرجل وألا تنصاع إلى القيل والقال من أجل المحافظة على بيتها وأسرتها.
وتابع الداعية الإسلامي: لا أحد يخلو من السلبيات فلا ينجو منها أحد فالرجل هو قائد سفينة الحياة الزوجية وعليه أن يحتوي غضب زوجته حتى تستقر الحياة بينهما وألا يصلان إلى الانفصال الذي دائما نحذر منه إلا للضرورة القصوى.
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