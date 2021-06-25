أميرة عبيد: شيرين عيداروس نموذج مشرف وقصة نجاح كبيرة في "تأمينات الحياة"

قالت الإعلامية أميرة عبيد، إن شيرين عيداروس، رئيس قطاع التسويق بشركة مصر لتأمينات الحياة، تمثل قصة نجاح كبيرة وهي نموذج مشرف، فهي تتميز بخبرة واسعة تصل لأكثر من 15 عاما في مجال التسويق والاتصالات المؤسسية في مصر وعلى المستوى الإقليمي في أفريقيا والشرق الأوسط، وتولت منصب رئيس قطاع التسويق والعلاقات المؤسسية لشركة سيمنز في مصر وليبيا والسودان وجيبوتي.





وأضافت عبيد خلال تقديم برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم، إن شيرين تولت قسم الاستدامة والمسئولية المجتمعية فى بنك "التجاري وفا بنك"، ونجحت خلال عامين فقط في تأسيس وإطلاق إستراتيجية المواطنة وخطة العمل للمسئولية المجتمعية له، والتي تتمحور حول تحقيق 5 محاور رئيسية خلال 5 سنوات للمساهمة بشكل إيجابي في نمو الاقتصاد وتعزيز الدور المجتمعي للبنك كداعم قوي للمجتمع المصري.





وتابعت، أن نجاحات شيرين عيداروس وصلت أنها عملت كمدير للاتصالات المؤسسية ببنك باركليز مصر، وكان لها دور إيجابي بالمشاركة مع أعضاء فريق العمل بالبنك في إطلاق مشاريع محورية وأهمها المشاركة في إطلاق أول برنامج تسريع أعمال في مصر، كما ساهمت في إعلان استحواذ مجموعة "التجاري وفا" على "بنك باركليز مصر"، والعديد من المشروعات والمبادرات الخاصة بالاتصالات المؤسسية، بالإضافة إلى ذلك تولت العديد من المناصب القيادية والإقليمية في علامات تجارية عالمية في فنادق عريقة منها إنتركونتننتال وهيلتون وفيرمونت.



